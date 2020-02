Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : consensus largement battu au 4e trimestre Cercle Finance • 04/02/2020 à 07:49









(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé lundi soir un bénéfice net en hausse de 19% à près de 10,7 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2019, soit 15,35 dollars par action, battant ainsi de près de trois dollars le consensus de marché. Le géant technologique, maison-mère du moteur de recherche Google et de YouTube, a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser d'un point à 20%, pour des revenus augmentés de 17% à 46,1 milliards de dollars (+19% à taux de changes constants). Sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe basé à Mountain View (Californie) a ainsi engrangé un BPA en progression de plus de 12% à 49,16 dollars, pour des revenus en croissance de 18% à près de 161,9 milliards.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +3.48%