Alphabet: collaboration entre Google et Accenture

(CercleFinance.com) - Best Buy, Google Cloud et Accenture ont annoncé une nouvelle collaboration qui consistera à déployer l'IA générative afin d'améliorer considérablement l'expérience des clients de Best Buy à la recherche de services de soutien.



En tirant parti de la technologie d'IA générative de Google Cloud, Best Buy crée de nouvelles façons plus pratiques pour les clients d'obtenir les solutions dont ils ont besoin.



On s'attend à ce que les clients américains de Best Buy puissent se connecter à un assistant virtuel alimenté par l'IA pour obtenir une assistance en libre-service à partir de la fin de l'été 2024.



L'assistant peut vous aider à résoudre des problèmes liés à des produits, à reprogrammer ou à combiner des livraisons de commandes, ou à gérer des logiciels, des abonnements à la Geek Squad et des abonnements à Mon Best Buy.



En plus de mettre en oeuvre des outils pour aider les agents du service à la clientèle, Best Buy travaillera avec Google Cloud et Accenture pour développer un assistant piloté par l'IA spécifiquement pour ses employés de première ligne au service des clients à l'échelle nationale. Cet assistant visera à fournir un large éventail de solutions pour aider les employés dans les magasins à trouver des ressources internes à l'entreprise Best Buy ou à consulter des guides de produits spécifiques pour aider à mieux servir un client de Best Buy.





