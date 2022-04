Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : cassure du support crucial des 2.535$ information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 17:57









(CercleFinance.com) -Alphabet valide la cassure du support crucial des 2.535$ testé les 25 janvier, 24 février, 8 et 14 mars puis 14 avril.

Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 2.409$ du 3 juin 2021 puis le test du plancher (tout aussi crucial) des 2.230$ du 12 mai 2021... et enfin le comblement du 'gap' des 1.900/1.922$ du 2 février 2021.





Valeurs associées ALPHABET-C NASDAQ -3.33%