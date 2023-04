Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: BPA en repli de 5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé mardi soir un bénéfice net d'un peu plus de 15 milliards de dollars pour le premier trimestre 2023, soit un BPA en baisse de près de 5% à 1,17 dollar, avec une marge opérationnelle en contraction de cinq points à 25%.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu ses revenus s'accroitre de 3% (+6% à changes constants) à 69,8 milliards de dollars, soutenus principalement par Google Cloud (+28%).



'Nous restons engagés dans la réalisation d'une croissance de long terme et la création de capacités pour investir dans nos domaines de croissance les plus convaincants en réorganisant notre base de coûts', indique la directrice financière Ruth Porat.





