Alphabet: BPA en progression de 19% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé mardi soir un bénéfice net de près de 18,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2023, soit un BPA en progression de 19% à 1,44 dollar, avec une marge opérationnelle en amélioration d'un point à 29%.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu ses revenus s'accroitre de 7% (+9% à changes constants) à 74,6 milliards de dollars, avec notamment une croissance de près de 28% chez Google Cloud.



Par ailleurs, Alphabet fait part de la nomination de Ruth Porat au poste nouvellement créé de directrice des investissements, à partir du 1er septembre. Elle restera directrice financière, fonction qu'elle exerce depuis mai 2015, tandis que le groupe lui cherchera un successeur.





