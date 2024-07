Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: BPA accru de 31% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé mardi soir un bénéfice net de plus de 23,6 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2024, soit un BPA en progression de 31% à 1,89 dollar, avec une marge opérationnelle en amélioration de trois points à 32%.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu ses revenus s'accroitre de 14% à plus de 84,7 milliards, avec des hausses de 11% des recettes publicitaires et de 29% des revenus de Google Cloud.



'Alors que nous investissons pour soutenir nos opportunités de croissance les plus fortes, nous restons engagés à nous doter d'une capacité d'investissement par notre travail de remodelage de notre base de coûts', ajoute la chief investment officer Ruth Porat.





