Alphabet: BofA renouvelle sa recommandation d'achat information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 17:03

(CercleFinance.com) - Bank of America a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 125 dollars avant la parution, mardi, des résultats de premier trimestre du groupe technologique américain.



Dans une note de recherche, l'analyste dit s'attendre de la part du géant de l'Internet à un chiffre d'affaires en ligne, voire supérieur aux attentes, avec une possible bonne surprise au niveau du bénéfice par action (BPA).



BofA souligne toutefois que ce sont surtout les progrès réalisés dans l'intelligence artificielle qui devraient intéresser les investisseurs, ce qui pourrait donner lieu à des annonces concernant l'intégration de la technologie à son moteur de recherche, mais aussi sur ses coûts et son impact au niveau des revenus.



Pour le bureau d'études, Google reste une valeur 'défensive' du secteur, et ses suppressions de postes et réductions de coûts pourraient porter les marges bénéficiaires au second semestre, conclut-il.