Alphabet: baisse de près d'un tiers du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé jeudi soir un bénéfice net d'un peu plus de 13,6 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2022, soit un BPA en baisse de 31% à 1,05 dollar, avec une marge opérationnelle en contraction de cinq points à 24%.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu ses revenus ne s'accroitre que de 1% (+7% à changes constants) à un peu plus de 76 milliards de dollars, soutenus principalement par Google Cloud.



'Nous menons un travail en cours significatif pour améliorer l'ensemble des aspects de notre structure de coûts, en soutien à nos investissements dans nos plus hautes priorités de croissance, pour réaliser une croissance rentable à long terme', indique la CFO Ruth Porat.





