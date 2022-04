Alphabet: baisse de 8% du bénéfice net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 15:30

(CercleFinance.com) - Alphabet publie un chiffre d'affaires de 68 Mds$ au titre du 1er trimestre, soit une hausse de 23% par rapport à la même période un an plus tôt (55,3 Mds$) - et de +26% à changes constants.



' Nous sommes satisfaits de cette croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre, a réagi Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet et de Google. Nous allons continuer à investir de manière réfléchie en Capex, en R&D et dans de nouveaux talents afin de soutenir la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes.'



De son côté, l'EBIT trimestriel d'Alphabet est en hausse de 22% et ressort à 20,1 Mds$, contre 16,4 Mds$ un an plus tôt.

En revanche, le bénéfice net recule de 8%, à 16,4 Mds$. Par conséquent, le BPA ressort à 24,62$ contre 26,29$ douze mois plus tôt.



Alphabet est notamment impacté par la nette baisse de ses 'Autres revenus', ceux-ci étant passé de +4,8 Mds$ au 1er trimestre 2021 à -1,1 Md$ au 1er trimestre 2022, en raison de la perte sur certains investissements.



Alphabet précise d'ailleurs que 'la fluctuation de la valeur de [ses] investissements peuvent être affectées par la dynamique du marché et d'autres facteurs et pourraient contribuer de manière significative à la volatilité des 'Autres revenus' dans les périodes futures.'