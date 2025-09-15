Alphabet atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 3 billions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix et ajout de détails)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a atteint une capitalisation boursière de 3 billions de dollars pour la première fois lundi, grâce à un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle et à une décision favorable en matière d'ententes et d'abus de position dominante.

Les actions de catégorie A de la société GOOGL.O ont augmenté de 4,6 % à 251,88 dollars, tandis que les actions de catégorie C ont grimpé de 4,5 % à 252,3 dollars - les deux s'échangeant à des niveaux record.

Alphabet a rejoint des entreprises telles que le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O qui ont également atteint des valorisations de 3 billions de dollars. Nvidia

NVDA.O , leader dans le domaine de l'IA, a franchi la barre des 4 billions de dollars.

Le dernier coup de pouce pour la société mère Google a été la décision d'un juge fédéral américain qui a permis à l'entreprise de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, ce qui marque un tournant pour le géant de la technologie dont la domination dans les écosystèmes de recherche et de téléphonie mobile a longtemps fait l'objet d'un examen minutieux.

Le sentiment des investisseurs s'est également amélioré après que l'unité d'informatique en nuage de l'entreprise a enregistré un bond de près de 32 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre , dépassant les attentes, car les investissements dans les puces internes et le modèle d'IA Gemini ont commencé à porter leurs fruits.