 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 903,61
+1,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alphabet atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 3 billions de dollars
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix et ajout de détails)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a atteint une capitalisation boursière de 3 billions de dollars pour la première fois lundi, grâce à un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle et à une décision favorable en matière d'ententes et d'abus de position dominante.

Les actions de catégorie A de la société GOOGL.O ont augmenté de 4,6 % à 251,88 dollars, tandis que les actions de catégorie C ont grimpé de 4,5 % à 252,3 dollars - les deux s'échangeant à des niveaux record.

Alphabet a rejoint des entreprises telles que le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O qui ont également atteint des valorisations de 3 billions de dollars. Nvidia

NVDA.O , leader dans le domaine de l'IA, a franchi la barre des 4 billions de dollars.

Le dernier coup de pouce pour la société mère Google a été la décision d'un juge fédéral américain qui a permis à l'entreprise de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, ce qui marque un tournant pour le géant de la technologie dont la domination dans les écosystèmes de recherche et de téléphonie mobile a longtemps fait l'objet d'un examen minutieux.

Le sentiment des investisseurs s'est également amélioré après que l'unité d'informatique en nuage de l'entreprise a enregistré un bond de près de 32 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre , dépassant les attentes, car les investissements dans les puces internes et le modèle d'IA Gemini ont commencé à porter leurs fruits.

Valeurs associées

ALPHABET-A
250,1000 USD NASDAQ +3,86%
APPLE
236,1700 USD NASDAQ +0,90%
MICROSOFT
511,9455 USD NASDAQ +0,40%
NVIDIA
175,3301 USD NASDAQ -1,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank