Alphabet atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a atteint une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars pour la première fois lundi, grâce à un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle et à une décision favorable en matière d'ententes et d'abus de position dominante.

Les actions de catégorie A de la société GOOGL.O ont augmenté de 3,6 % à 249,1 dollars, tandis que les actions de catégorie C ont grimpé de 3,4 % à 249,5 dollars - les deux se négociant à des niveaux record.

Si l'on tient compte des mouvements de lundi, les actions ont progressé de plus de 32 % depuis le début de l'année, ce qui représente la meilleure performance parmi les 7 actions dites "Magnificent 7" et dépasse le gain de 12,5 % de l'indice S&P 500

Alphabet a rejoint d'autres géants de la technologie, Apple

AAPL.O et Microsoft MSFT.O , pour atteindre une valorisation de 3 000 milliards de dollars, tandis que le fabricant de puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O , l'entreprise la plus valorisée au monde, affiche une capitalisation boursière de 4 250 milliards de dollars.

Le dernier coup de pouce pour Alphabet a été une décision d'un tribunal américain qui a permis à l'entreprise de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, ce qui marque un tournant pour l'entreprise dont la domination dans les écosystèmes de recherche et de téléphonie mobile a longtemps fait l'objet d'un examen minutieux.

Alors que le partage des données dans le cadre de la décision renforcera les rivaux de Google dans le domaine de la publicité, le fait de ne pas avoir à céder Chrome ou Android élimine une préoccupation majeure pour les investisseurs qui les considèrent comme des pièces maîtresses de l'activité globale de Google.

Le sentiment des investisseurs s'est également amélioré après que l'unité d'informatique en nuage de l'entreprise a enregistré un bond de près de 32 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre , dépassant les attentes, car les investissements dans les puces internes et le modèle d'intelligence artificielle Gemini ont commencé à porter leurs fruits.

"Ils sont encore très dépendants de la recherche, mais avec YouTube, Waymo et d'autres capacités et produits sur lesquels ils travaillent, les investisseurs commencent à voir la possibilité que ce ne soit plus seulement une société de recherche, c'est une société qui évolue vers beaucoup d'autres choses", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

Alphabet se négocie à environ 23 fois son bénéfice prévisionnel - le plus bas parmi les "7 Magnifiques" - par rapport à sa moyenne de 22 fois sur cinq ans, selon les données compilées par LSEG.