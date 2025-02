Alphabet, AMD, General Motors, Mondelez...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alphabet

Alphabet, société-mère de Google, est attendu dans le rouge en raison de revenus dans le cloud décevants et d'investissements plus importants que prévu en 2025. Au quatrième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 28,3% à 26,536 milliards de dollars, soit 2,15 dollars par action. Le consensus s'élevait à 2,13 dollars. Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part progressé de 12% à 96,5 milliards de dollars. Il a aussi augmenté de 12% à taux de change constants.

AMD

AMD est attendu en nette baisse à Wall Street en raison de la performance inférieure aux attentes de ses produits pour les centres de données. Au quatrième trimestre, le concurrent d'Intel et de Nvidia a vu son bénéfice net reculer de 39% à 482 millions de dollars, soit 29 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,09 dollar, en ligne avec les attentes. Les revenus ont pourtant progressé de 24% à 7,66 milliards de dollars contre des attentes de Wall Street de 7,54 milliards.

Amgen

Amgen est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street malgré des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre. La biotech américaine affiche un bénéfice net en hausse de 13% sur un an à 5,31 dollars par action, contre 5 dollars attendus, pour un chiffre d'affaires de 9,1 milliards, en hausse de 11%, contre 8,8 milliards attendus. Le bénéfice par action 2025 est attendu entre 20 et 21,20 dollars, avec un point médian en-dessous des attentes des investisseurs.

Apple

Les politiques d'Apple et les frais qu'elle facture aux développeurs d'applications font l'objet d'un examen de la part des autorités antitrust chinoises, a rapporté Bloomberg. Pékin se concentre sur les politiques d'Apple, qui prévoient une commission pouvant aller jusqu'à 30% des dépenses liées aux applications et l'interdiction des services de paiement et des magasins externes, selon le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

Electronic Arts

Electronic Arts est attendu dans le vert à Wall Street. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le concurrent d'Ubisoft a généré un bénéfice net de 293 millions de dollars, soit 1,11 dollar par action, contre un profit de 290 millions de dollars, représentant 1,07 par action, un an plus tôt. En données ajustées (net bookings), le chiffre d'affaires a reculé de 6,4% à 2,215 milliards de dollars alors que le marché visait 2,21 milliards de dollars.

General Motors

General Motors est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après l’annonce de la finalisation de l'acquisition de GM Cruise Holdings. Désormais filiale à 100 % de GM, la société spécialiste du véhicule autonome verra sa technologie intégrée au système de conduite assistée Super Cruise, une plateforme logicielle qui permet aux conducteurs de lâcher le volant sur 750 000 milles de routes en Amérique du Nord. GM et Cruise se concentreront sur le développement de la technologie d'assistance à la conduite, en étendant Super Cruise aux environnements urbains.

Mondelez

En 2024, les revenus de Mondelez ont augmenté de 4,3% en organique à 36,44 milliards de dollars. Son bénéfice net ajusté a augmenté de 7,1% à 4,52 milliards de dollars. Le bénéfice net par action ajusté ressort à 3,36 dollars, soit une hausse de 9,1%. Or, celui-ci a reculé de 15,9% au quatrième trimestre à 0,65 dollar. Le résultat d'exploitation ajusté 2024 est en hausse de 4,7% à 5,89 milliards de dollars. La marge opérationnelle est en retrait de 5,1 points à 10% .La marge brute ajustée en 2024 progresse de 3,2% à 13,76 milliards de dollars.

Omnicom

Omnicom a généré au quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 2,41 dollars, à comparer à un consensus de 2,32 dollars et à 2,2 dollars un an auparavant. Les revenus du géant publicitaire américain ont atteint 4,32 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 4,31 milliards de dollars attendus et 4,06 milliards un an auparavant.

Uber

Uber est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des perspectives de réservations brutes du premier trimestre inférieures aux attentes. Elles sont anticipées entre 42 et 43,5 milliards de dollars contre 43,42 attendus. Le spécialiste du covoiturage accuse notamment la force du dollar. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires total de 11,96 milliards de dollars, en hausse de 20%, a dépassé le consensus des analystes de 11,77 milliards de dollars. A 44,2 milliards, les réservations brutes ont également dépassé les attentes de 43,45 milliards de dollars.

Walt Disney

Disney a présenté des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce au succès du film Moana 2. Au premier trimestre, clos début juillet, le bénéfice net a progressé de près de 23% à 2,644 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action. Le bénéfice par action ajusté est cependant ressorti à 1,76 dollar, dépassant le consensus s'élevant à 1,45 dollar. Les revenus ont progressé de 5% à 24,70 milliards de dollars, supérieurs aux attentes du marché de 24,67 milliards de dollars.