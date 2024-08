Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: alliance renforcée entre Accenture et Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - Accenture et Google Cloud ont annoncé un renforcement de leur alliance stratégique pour soutenir les entreprises dans deux domaines clés : l'intelligence artificielle générative (IA) et la cybersécurité.



Ils augmentent leurs investissements pour accompagner les entreprises à chaque étape de leurs projets d'IA générative, de l'identification des cas d'utilisation à la mise en production et à la sécurisation des systèmes.



Depuis le lancement de leur Centre d'excellence en IA générative en décembre 2023, 45 % des projets clients communs sont passés en production.



Ce partenariat élargi vise à accélérer l'adoption de l'IA et à renforcer la cybersécurité des entreprises.





