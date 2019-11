Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : acquisition de CloudSimple Cercle Finance • 19/11/2019 à 16:03









(CercleFinance.com) - Google a annoncé l'acquisition de CloudSimple, un fournisseur d'environnements sécurisés et hautement performants permettant d'exécuter des charges de travail VMware dans le cloud. Dans un communiqué, Google a déclaré vouloir aider de nombreuses entreprises utilisant VMware à exécuter des applications telles que ERP et CRM ou des bases de données telles qu'Oracle pour migrer ces charges de travail vers le cloud. Google avait déjà annoncé cette année un partenariat avec CloudSimple. Les termes de l'acquisition n'ont pas été divulgués.

