Alphabet: accord pour l'acquisition de Mandiant

(CercleFinance.com) - Google, filiale du géant technologique Alphabet, annonce la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir Mandiant, présenté comme un chef de file de la cyberdéfense et de la réponse dynamiques, pour un prix de 23 dollars par action.



Cette transaction entièrement en espèces, évaluée à environ 5,4 milliards de dollars y compris la trésorerie nette de Mandiant, permettra à Google Cloud de fournir à ses clients une suite d'opérations de sécurité de bout en bout avec des capacités encore plus grandes.



L'acquisition de Mandiant est assujettie aux conditions de finalisation habituelles, y compris l'obtention des approbations des actionnaires de la société cible et des organismes de réglementation, et devrait se conclure plus tard cette année.





