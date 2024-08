Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: accord de distribution Google Fitbit-Peloton information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - Le fabricant américain d'équipements de fitness Peloton a annoncé mercredi la signature d'un accord de distribution pluriannuel avec Google Fitbit, la division d'accessoires connectés du groupe Alphabet.



Aux termes du partenariat, les membres du programme préférentiel Fitbit Premium se verront proposer, à partir du mois de septembre, un accès à une série de séances d'entraînement proposées par Peloton.



L'offre doit concerner, entre autres, des disciplines comme les pilates, la course à pied, la boxe ou le cyclisme.



En contrepartie, les abonnées de Peloton pourront bénéficier d'offres spéciales en vue de faire l'acquisition des appareils Google Pixel Watch et Fitbit Charge 6.





