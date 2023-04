Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alphabet: accord de développement Google/EDP Renewables information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - EDP Renewables annonce la signature d'un accord de développement avec Google, par l'intermédiaire de sa filiale EDP Renewables North America Distributed Generation (EDPR NA DG), spécialisée dans le solaire décentralisé, portant sur plus de 80 projets photovoltaïques solaires décentralisés d'environ650 MWc (500 MW).



Il s'agit du plus grand parrainage dans le solaire distribué entre deux compagnies américaines, selon les données de S&P Global and Bloomberg NEF (BNEF). Ce contrat pourrait devenir le plus gros signé par EDPR avec un client dans le solaire décentralisé.



Les premiers parcs solaires verront le jour dans l'Ohio, Google possédant un data center à New Albany. Par la suite, le projet s'étendra à 6 états américains.



EDPR NA DG, sera responsable du développement, de la construction, et de l'exploitation des parcs solaires photovoltaïques, le premier projet devant entrer en service fin 2024.