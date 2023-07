Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: a dépassé les attentes sur les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 6% après l'annonce de résultats supérieurs aux attentes sur le 2ème trimestre 2023.



Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Alphabet avec un objectif de cours rehaussé de 150 à 165 dollars, notant que le groupe n'a pas déçu sur ses trimestriels, avec un dépassement des attentes de l'ordre de deux milliards de dollars sur les revenus bruts.



'Nous pensons que le deuxième trimestre a démontré les prouesses d'Alphabet en matière d'IA dans la publicité et le Cloud', juge le broker, qui voit une poursuite de l'accélération au second semestre et juge la valorisation attractive avec un ratio EV/EBITDA de 11,2 fois.



Alphabet a dévoilé mardi soir un bénéfice net de près de 18,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2023, soit un BPA en progression de 19% à 1,44 dollar, avec une marge opérationnelle en amélioration d'un point à 29%.





Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +6.27%