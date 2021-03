ALPHABET : 7 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis

(AOF) - Google a annoncé 7 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis qui permettront de créer au moins 10 000 nouveaux emplois cette année, selon la presse américaine. Elle va investir dans des bureaux et des centres de données, dont plus d'un milliard de dollars dans son État d'origine, la Californie, a indiqué Sundar Pichai, directeur général de Google. Une partie de cet argent sera utilisée pour l'expansion de centres de données au Nebraska, en Caroline du Sud, en Virginie, au Nevada et au Texas.

