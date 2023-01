Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: 12.000 suppressions de postes prévues chez Google information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 14:09









(CercleFinance.com) - Alphabet a annoncé vendredi la suppression d'environ 12.000 postes chez Google, sa principale filiale, dans l'anticipation du ralentissement économique à venir.



Dans un message envoyé aux employés du groupe technologique, Sundar Pichai, son directeur général, se dit 'profondément désolé' de la perspectives de voir de nombreux collaborateurs talentueux de l'entreprise partir, mais assume sa pleine responsabilité dans la situation.



'Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire', rappelle-t-il dans son courrier.



'Pour répondre et alimenter cette croissance, nous avons embauché en vue d'une réalité économique qui diffère beaucoup de celle que nous connaissons aujourd'hui', justifie Sundar Pichai.



Le dirigeant souligne toutefois que les investissements importants réalisés dans l'intelligence artificielle devrait lui permettre de limiter les effets de la crise.



'Nous faisons face à une opportunité significative sachant que l'intelligence artificielle est désormais présente dans toutes nos gammes de produits et nous nous préparons à approcher cette phase avec audace et responsabilité', a-t-il ajouté.



Au 30 septembre dernier, Alphabet employait pas loin de 190.000 personnes.





