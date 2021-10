Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alpha MOS : va augmenter son capital, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - L'action Alpha MOS chute de 18% vendredi matin à la Bourse de Paris après l'annonce par le fabricant de nez industriels d'un projet d'augmentation de capital de plus de trois millions d'euros. Le produit de cette transaction, qui intervient un mois après la signature d'un contrat avec le géant japonais Shimadzu, doit servir à renforcer la structure financière en vue de financer la croissance et d'accélérer le déploiement du nouveau modèle d'affaire. Un modèle qui, d'après le spécialiste de l'analyse sensorielle, a fait ses preuves au premier semestre sur les segments porteurs du secteur agro-alimentaire. L'opération doit également permettre un élargissement du flottant, avec l'entrée au capital de nouveaux investisseurs institutionnels français. L'entreprise a également dévoilé un projet de transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth Paris, un marché jugé plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière. Vers 10h00, le titre Alpha MOS perdait 18,3%, figurant ainsi parmi les plus fortes baisses d'un marché parisien en hausse d'environ 1%. Sa valorisation en Bourse ressort actuellement autour de 42 millions d'euros.

Valeurs associées ALPHA M.O.S. Euronext Paris -11.00%