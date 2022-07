Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alpha MOS: une première moitié d'année jugée 'difficile' information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - L'action du spécialiste de l'analyse sensorielle Alpha MOS s'inscrit en net repli vendredi suite à un premier semestre qualifié de compliqué par les analystes.



Le fabricant de nez et langues artificiels pour le secteur industriel a annoncé hier soir que son chiffre d'affaires semestriel devrait s'établir à environ 2,2 millions d'euros, en baisse de 25% en rythme annuel.



Dans son communiqué, le groupe explique que les confinements successifs en Chine, conjugués à la forte inflation aux Etats-Unis, ont entraîné des retards de commande dans les premiers mois de l'année.



Alpha MOS juge malgré tout qu'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires 2022 reste un objectif atteignable alors que la Chine continue à revenir à son niveau de croissance historique.



La société dit aussi miser sur le lancement probable, d'ici à la fin de l'année, d'au moins un nouveau produit lié aux quatre projets de développement actuellement en cours de finalisation (boissons gazeuses, spiritueux, produits laitiers et huile d'olive).



Suite à ce premier semestre jugé 'difficile' par les analystes de Stifel, le titre se repliait de 4,7% vendredi à la Bourse de Paris.





