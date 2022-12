Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alpha MOS: un dispositif pour le diabète récompensé information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 12:01









(CercleFinance.com) - Alpha MOS a annoncé mardi que sa filiale BoydSense avait été récompensée dans le cadre du 'DCB Open Innovation Challenge', un événement visant à encourager les projets innovants dans le domaine de la gestion du diabète.



Un jury d'experts composé de scientifiques, de professionnels de santé et de patients atteints de diabète a décidé de distinguer BoydSense pour son dispositif de surveillance du glucose basé sur l'analyse de l'air exhalé.



Le projet concourrait aux côtés de 70 projets provenant de 22 pays.



BoydSense s'est spécialisé dans le développement de solutions non invasives d'analyse de l'haleine pour le suivi des maladies chroniques. Sa première application, en cours de développement, est cet analyseur d'haleine miniaturisé pour la surveillance de la concentration de glucose.



L'action Alpha MOS progressait de 7% mardi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce. Le titre a grimpé de 21,9% ces trois derniers mois, mais accuse encore un repli de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.





