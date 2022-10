Alpha MOS: pas de croissance à deux chiffres cette année information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 11:41

(CercleFinance.com) - Confronté à une conjoncture mondiale 'difficile', Alpha MOS a annoncé hier soir qu'il renonçait à son objectif d'une croissance 'à deux chiffres' pour 2022, ce qui provoquait une lourde chute de son cours de Bourse vendredi à Paris.



Le spécialiste de l'analyse sensorielle maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021, tout en prévenant que cette croissance n'atteindra pas deux chiffres comme précédemment anticipé.



Dans un communiqué, le groupe explique que les confinements en Chine, l'inflation des matières premières et l'envolée des coûts salariaux aux Etats-Unis ont ralenti les investissements des clients.



En plus de l'instabilité générale due à la guerre en Ukraine, tous ces éléments ont entrainé des retards de commandes dans les premiers mois de l'année, souligne-t-il.



Le fabricant d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel a ainsi vu son chiffre d'affaires reculer de 18% à 2,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.



Sa perte opérationnelle courante s'est, elle, accrue à 1,25 million d'euros à l'issue du premier semestre, contre -915.000 euros un an plus tôt, tandis que la perte nette s'est creusée à 1,3 million d'euros contre -957.000 euros.



Suite à cette publication, les analystes de Stifel - qui affichent une recommandation d'achat sur le titre - ont ramené leur objectif de cours sur le titre de trois à 2,7 euros.



'L'objectif consistant à atteindre un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros à horizon 2025 semble assez élevé, sachant que la dynamique de court terme s'avère plutôt décevante et qu'il s'agit de la deuxième fois en quelques mois que nous revoyons nos estimations à la baisse', souligne Stifel.



Sur Euronext Paris, l'action Alpha MOS décrochait de près de 20% vendredi en fin de matinée après ces chiffres.