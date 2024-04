Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alpha MOS: levée de fonds bouclée pour la filiale 'medtech' information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - Alpha MOS s'inscrivait en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à une augmentation de capital de sa filiale BOYDSense, qui va ainsi pouvoir poursuivre le développement de son dispositif de mesure non invasive de la glycémie.



Cette levée de fonds de sept millions d'euros conclue par sa division de technologie médicale ('medtech') prévoit 1,5 millions d'euros par conversion d'obligations convertibles souscrites en 2023, ainsi que 5,5 millions d'euros d'apport de trésorerie.



Dans un communiqué, Alpha MOS explique que ces capitaux vont donner à BOYDSense les moyens de poursuivre de façon autonome le développement de son dispositif de mesure de la glycémie par l'haleine destiné aux personnes atteintes de diabète.



Les fonds doivent lui conférer une autonomie financière jusqu'au milieu de l'année 2025 environ, ce qui permettra le lancement de nouvelles études cliniques et la mise en place des procédures qualité en vue d'obtenir les certifications nécessaires pour une future autorisation.



BOYDSense, qui veut aussi travailler sur la miniaturisation de son dispositif médical, estime qu'au moins un autre tour de financement sera nécessaire avant une possible mise sur le marché courant 2027.



Après cette opération, Alpha MOS restera actionnaire majoritaire avec plus de 60% du capital de BOYDSense.



Suite à cette annonce, l'action Alpha MOS a bondi de plus de 10% vendredi matin à la Bourse de Paris avant d'être réservé à la hausse.





