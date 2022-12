Alpha MOS lève 3 millions d'euros

(AOF) - Alpha MOS, spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel, a annoncé la réalisation d'une levée de fonds de 3 millions d'euros. Cette levée de fonds a été réalisée dans le cadre d'un placement privé d'obligations convertibles en actions (OCA) réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs institutionnels, souscrit par sept fonds gérés par la société d'investissement NextStage AM.

Le prix de conversion des obligations émises est fixé à 2,46 euros supérieur de 7,89% au cours de 2,28 euros au 8 décembre 2022 post-clôture.

La société " limite ainsi la dilution potentielle de ses actionnaires et préserve ses équilibres bilanciels tout en renforçant ses capacités d'investissements ".

Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Alpha MOS de renforcer ses fonds propres, financer son activité et intensifier son développement commercial.

