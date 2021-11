Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alpha MOS : le titre monte après un contrat au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 12:06









(CercleFinance.com) - L'action Alpha MOS signe mercredi l'une des plus fortes progressions de la Bourse de Paris, le spécialiste de l'analyse sensorielle ayant remporté un nouveau contrat au Royaume-Uni. A 11h50, le titre s'adjuge plus de 6% dans un marché parisien en petite hausse de 0,1%. Alpha MOS a annoncé hier soir que Biffa, un spécialiste britannique du traitement des déchets, avait décidé de renouveler son contrat avec le groupe en faisant l'acquisition d'un second exemplaire de son nez électronique. Biffa utilise le nez artificiel Heracles pour s'assurer que les granulés de polyéthylène à haute densité (PEHD) produits à partir de matériaux recyclés soient exempts d'odeurs résiduelles et donc conformes aux exigences de qualité alimentaire.

Valeurs associées ALPHA M.O.S. Euronext Paris +7.55%