Alpha MOS: le titre grimpe, Stifel entame le suivi à l'achat

(CercleFinance.com) - L'action Alpha MOS grimpe ce vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage d'une note de Stifel, qui a initié le suivi de la valeur à l'achat.



Le titre du spécialiste de l'analyse sensorielle prend actuellement 8,7%, ce qui le place dans le peloton de tête des plus fortes hausses du marché parisien ce matin.



Dans une note diffusée dans la matinée, Stifel dit percevoir un potentiel de hausse de 60% sur la valeur, affichant un objectif de cours de 3,6 euros l'action.



'Nous considérons le cours actuel d'Alpha MOS comme un bon point d'entrée pour bénéficier de ses 30 années d'expertise dans l'analyse des composés organiques volatiles (COV) et de ses succès à venir, à la fois dans l'alimentaire ('foodtech') et la médecine ('medtech')', explique le broker.



A en croire Stifel, ce sont surtout les perspectives de développement dans la santé qui sont sous-évaluées par le marché.



Pour mémoire, Alpha MOS planche actuellement sur un 'analyseur d'haleine' miniaturisé conçu pour surveiller les paramètres vitaux, avec une première application prévue dans la surveillance des personnes diabétiques.



L'action reste en baisse de 8% depuis le début de l'année.





