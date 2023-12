Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alpha MOS: le titre dévisse après un avertissement information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 10:32









(CercleFinance.com) - Le titre Alpha MOS chute lourdement lundi à la Bourse de Paris après l'avertissement lancé vendredi soir par le fabricant d'analyseurs d'odeurs et de goûts, confronté à des reports de commandes.



Vers 10h15, l'action chute de près de 15%, dans un marché parisien en repli de 0,5%, et retombe en direction de ses plus bas annuels. Le titre perd désormais plus de 57% cette année.



Dans un communiqué paru vendredi après la clôture, le spécialiste des nez et langues électroniques a annoncé une révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires annuel.



Alors qu'il tablait initialement sur une accélération de sa croissance cette année, la société dit désormais s'attendre à un chiffre d'affaires annuel en baisse, autour de 4,8 millions d'euros en 2023, contre 5,8 millions l'an dernier.



Alpha MOS justifie son avertissement par un contexte de report des investissements des acteurs de l'agroalimentaire, confrontés à un recul marqué de la consommation alimentaire des ménages.



Plusieurs commandes attendues par le groupe au 4ème trimestre ont ainsi été repoussées sur l'exercice 2024.



'Notre prudence et nos craintes autour du manque de visibilité de l'activité à court terme se sont finalement révélées justifiées', réagissent ce matin les analystes d'Euroland, qui dégradent en conséquence leur opinion à 'neutre' contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours ramené de 2,5 à 1,2 euro.



Dans son communiqué, Alpha MOS assure néanmoins que ses perspectives de croissance restent 'intactes' pour les exercices à venir, notamment du fait des relations de partenariat établies avec plusieurs grands comptes sur un grand nombre de sites industriels.





Valeurs associées ALPHA M.O.S. Euronext Paris -13.09%