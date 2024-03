Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alpha MOS: le titre dévisse après l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Alpha MOS a officialisé hier soir le lancement d'une augmentation de capital de 6,3 millions d'euros, une annonce qui faisait plonger son titre de plus de 30% vendredi matin à la Bourse de Paris.



Le groupe explique que l'opération doit lui permettre de renforcer sa structure financière en vue de poursuivre son développement auprès des grands comptes de l'agroalimentaire, tout en couvant ses besoins financiers à moins de 12 mois.



Le fabricant de nez, langue et oeil électroniques va notamment devoir faire face à plusieurs échéances de remboursement de dette en intérêts et capital cette année, pour un montant de 1,9 million d'euros.



Dans le détail, l'opération prévoit l'émission de 15,73 millions d'actions nouvelles à un prix unitaire de 0,40 euro, représentant une décote de 44,7% par rapport au cours de clôture de mercredi soir.



Cette décote importante implique un impact dilutif élevé, puisqu'un actionnaire contrôlant 1% avant l'augmentation de capital ne détiendra plus que 0,39% suite à la levée de fonds.



Les deux principaux actionnaires de la société ont manifesté leur intention de souscrire la transaction à hauteur de 79,6% de l'opération.



Autre mauvaise nouvelle, l'entreprise a prévenu que son chiffre d'affaires consolidé annuel en 2023 s'était établi à 4,5 millions d'euros, en-dessous du chiffre prévisionnel de 4,8 millions d'euros que le groupe avait communiqué au mois de décembre.



La société prévoit de publier le 14 mars un communiqué de presse donnant plus de détail sur l'activité de l'année 2023.



En attendant, le titre s'effondrait de presque 35% en fin de matinée, signant de loin la plus forte baisse du marché parisien ce vendredi.





