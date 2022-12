Alpha MOS: le titre décroche après une levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 10:43

(CercleFinance.com) - L'action Alpha MOS chute ce vendredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une levée de fonds de trois millions d'euros destinée à financer l'accélération du développement commercial du groupe.



Concrètement, l'opération a été réalisée via un placement privé d'obligations convertibles en actions (OCA) avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs institutionnels, souscrit par sept fonds gérés par la société d'investissement Nextstage AM.



Le prix de conversion des obligations émises a été fixé à 2,46 euros, un prix supérieur de presque 8% au cours de 2,28 euros à la clôture du marché hier soir.



Aux cours actuels, cette opération représente environ 13% de la capitalisation boursière du spécialise de d'analyse sensorielle, qui fabrique des nez, langues et yeux électroniques à usage industriel.



Si la société dit avoir voulu limiter la dilution potentielle de ses actionnaires en ayant recours à ce mode de financement, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital avant l'émission se verra ramenée à 0,89% suite à l'opération, sur une base non diluée.



Ces nouvelles ressources financières vont toutefois lui permettre de renforcer ses fonds propres, de doper ses capacités d'investissements, de financer son activité et d'intensifier son développement commercial.



'L'opération offre suffisamment de fonds pour assurer 12 mois de trésorerie au rythme actuel de consommation du cash', soulignent les analystes de Stifel.



'A notre avis, un refinancement était devenu nécessaire et largement anticipé par le marché, ce qui signifie qu'il s'agit d'une bonne nouvelle en attendant que l'activité commerciale décolle', ajoute le bureau d'études.



A 10h30, l'action Alpha MOS décrochait de 8,8%, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien en ce début de séance.