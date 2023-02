Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alpha MOS: le titre chute après une levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - L'action Alpha MOS perd pas loin de 4% ce mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une levée de fonds de trois millions d'euros.



L'opération, conclue par la société d'investissement française NextStage AM à la fin de l'année dernière, a pris la forme d'un placement privé d'obligations convertibles en actions (OCA).



Ce financement doit permettre au fabricant de nez, langue et oeil électroniques à usage industriel de renforcer ses fonds propres et d'accélérer son développement commercial et technologique.



Avec ces fonds, Alpha MOS compte notamment renforcer sa présence internationale déjà répartie sur quatre continents, avec des bureaux pour l'instant établis à Shanghai, San Francisco, Baltimore.



Les obligations convertibles, qui ne portent pas intérêt, donnent droit à un nombre d'actions nouvelles à une valeur inférieure au cours de Bourse à la date de conversion, permettant à l'investisseur de réaliser une plus-value.



Ce mécanisme est néanmoins susceptible d'entraîner une dilution potentielle significative des actionnaires existants.





Valeurs associées ALPHA M.O.S. Euronext Paris -8.77%