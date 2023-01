Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alpha MOS: le mandat du directeur général prolongé information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 12:47









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Alpha MOS a annoncé hier soir avoir prolongé d'une durée de trois ans le mandat de son directeur général Pierre Sbabo.



Dans un bref communiqué, le fabricant d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel explique se féliciter du travail accompli par le dirigeant depuis son arrivée en janvier 2020 et lui avoir renouvelé sa confiance.



Depuis son entrée en fonction, le cours de Bourse d'Alpha MOS a plus que doublé.



Pour mémoire, l'entreprise avait annoncé en novembre dernier une commande portant sur la fourniture de nez électroniques en Chine, où elle va équiper en nez électroniques un groupe agro-alimentaire faisant partie du 'top 10' des principaux industriels laitiers mondiaux.



L'action chutait de presque 5% mardi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.





