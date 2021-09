Alpha MOS lance la vente de licences d'utilisation de sa base de données

(AOF) - Alpha MOS a annoncé franchir une nouvelle étape dans la monétisation de ses données, en signant ses premières ventes de licences d'utilisation de sa base de données « AroChemBase » à Shimadzu Japan, un fabricant d'instruments d'analyse par chromatographie gazeuse. Cette technologie dite « GC » - la même utilisée par Alpha MOS pour ses nez artificiels - permet une analyse sensorielle de l'odeur, afin de maîtriser les caractéristiques organoleptiques de produits.

" Les applications pratiques sont très nombreuses : hausse de la réactivité de détection des défauts olfactifs en amont de la production ; accélération des tests libératoires des lots de production, etc ", précise Alpha MOS.

Cette dernière ajoute que ce partenariat va permettre d'augmenter significativement la qualité des résultats d'analyse pour passer d'une fiabilité de 80 à 95% environ. Grâce à l'ajout de la base de données Alpha MOS à son hardware, Shimadzu Japon va désormais proposer des synergies supplémentaires à ses clients japonais. Shimadzu devient ainsi le premier grand fabricant d'instrumentation à adopter la base de données Alpha MOS.

La croissance du marché français a été tirée par les ventes de téléviseurs, mais ne concerne pas tous les segments de marché. Les téléviseurs, et tout l'écosystème vidéo ainsi que la dynamique constante du segment des casques portent le marché français. En revanche, les marchés de la Photo (-20%), de l'Audio embarquée (-31%) et de la Hifi (-3%) sont en retrait.

Forte croissance du marché français

D'après l'institut GfK, le marché français de l'électronique grand-public a bénéficié en 2020 d'une croissance de 6%, avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros. Malgré les annulations des événements sportifs, suite à la crise sanitaire, 5 millions de téléviseurs ont été commercialisés en 2020 pour un chiffre d'affaires en hausse de 16%, à plus de 2,3 milliards d'euros. A l'effet volume s'ajoute la hausse du prix moyen de vente (456 euros soit +2%). Les ventes des modèles dotés des technologies OLED-QLED (dont le chiffre d'affaires a bondi de 43% en CA), représentent désormais le tiers des ventes totales du marché français des téléviseurs.

Les barres de son (avec 130 millions d'euros générés en 2020 en croissance de 14%) profitent pleinement d'une expérience télévisuelle plus qualitative. Les enceintes home-cinéma, supports muraux et rétro/vidéo projecteurs ont également affiché des progressions de revenus à deux chiffres au second semestre 2020. Les ventes de casques ont aussi bénéficié d'une forte croissance l'an passé (+16% à 943 millions d'euros).

Des évolutions différenciées sur le marché des téléviseurs

Ce marché a dû faire face à des ruptures de stocks car la crise sanitaire a provoqué des fermetures d'usines et une désorganisation des chaînes d'approvisionnement.

Si les ventes ont été portées par les confinements dans les pays développés, les ventes mondiales ont été négativement impactées par un recul économique dans les pays émergents. La demande en provenance d'Asie et d'Amérique Latine a dégringolé alors qu'elle constitue l'un des principaux moteurs traditionnels du secteur. Au final, seuls 216 millions de téléviseurs ont été commercialisés dans le monde en 2020, soit un léger recul (-0,8% par rapport à 2019, quand le marché avait progressé d'environ 1%).