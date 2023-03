Alpha MOS: C.A. et perspectives accueillis sans émotion information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 11:56

(CercleFinance.com) - Alpha MOS a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires annuel 2022 en hausse de 4% à 5,8 millions d'euros et déclaré tabler sur une accélération de sa croissance en 2023, des annonces qui étaient accueillies sans émotion par le marché ce mercredi.



Après un premier semestre marqué par les confinements en Chine et un ralentissement des investissements lié à la guerre en Ukraine et à l'inflation des matières premières, le fabricant de nez électroniques indique que le second semestre a vu le retour d'une forte croissance.



Son revenu sur la seconde partie de l'année s'inscrit ainsi en hausse de plus de 40% par rapport au premier semestre 2022 et de 30% par rapport au second semestre 2021.



Alpha MOS, qui souligne que l'Asie est redevenue un moteur de croissance, se dit en mesure d'absorber une forte croissance commerciale en 2023, tout en maintenant le niveau de ses performances opérationnelles.



Pour son activité Foodtech, le groupe dit vouloir conserver sa dynamique de croissance avec le maintien d'un taux de croissance à deux chiffres.



Du côté Medtech, Alpha MOS souhaite continuer à rechercher des investisseurs spécialisés susceptibles de l'aider à soutenir le développement de l'activité.



Toutes ces annonces étaient accueillies sans grand enthousiasme mercredi à la Bourse de Paris, où le titre affichait un gain limité à 0,7% depuis le début de matinée.