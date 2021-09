Alpha MOS améliore ses résultats, mais reste en pertes

La société entend maximiser l'impact opérationnel de sa stratégie, en s'appuyant sur une base actuelle de coûts opérationnels d'ores et déjà dimensionnée pour absorber la croissance future.

Les perspectives de marché, adossées aux transformations menées au sein de l'entreprise permettent d'envisager une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaire et un EBITDA nettement positif sur les 2 à 3 prochaines années.

S'agissant de ses perspectives, Alpha MOS souligne que l'activité a fortement repris effaçant l'impact de la crise Covid 19. " Les industriels de l'agro-alimentaire ayant modernisé leurs procédures de test qualité suite aux restrictions sanitaires, ils adoptent de plus en plus des solutions automatisées nécessitant moins d'intervention humaine ", explique le groupe.

Le groupe Alpha MOS bénéficie au 30 juin d'une trésorerie disponible de 873 000 euros contre 984 000 euros à la fin de l'exercice précédent. Les capitaux propres part du groupe sont négatifs et ressortent à - 3,05 millions d'euros.

(AOF) - Le résultat net part de groupe d'Alpha MOS au premier semestre s'établit à - 948 000 euros, en amélioration de 1,21 million d'euros par rapport à l'exercice précédent. Le résultat opérationnel courant est de - 898 000 euros et s'améliore de 1,315 million d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel s'établit à 2,943 millions d'euros, en croissance de 110%.

