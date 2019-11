Alpha Associés Conseil nomme son Directeur général France

(AOF) - Alpha Associés Conseil, dirigé par Patrick Herman depuis 2017, annonce entrer dans une nouvelle phase avec l'arrivée de Pierre-Olivier Desplanches en qualité de Directeur général. Il rapportera directement à Patrick Herman qui dirige les bureaux de Alpha en France (et au Benelux) depuis 2017.

Pierre-Olivier Desplanches, (45 ans), diplômé de Paris Dauphine, a effectué l'essentiel de sa carrière en private equity après une première expérience chez Arthur Andersen en 1997. Il a notamment passé plus de 18 ans chez Carlyle en France (de 1999 à août 2017) où il a participé à l'investissement des quatre premiers fonds de LBO européens. Après un passage chez Montagu il a été séduit par le projet d'Alpha porté par Patrick Herman et l'ensemble de l'équipe française.

Patrick Herman, Président d'Alpha Associés Conseil, déclare : " Nous avons des ambitions fortes sur le marché français et sommes là pour le long terme, avec la volonté de continuer à accompagner des entreprises dans leur croissance, en les aidant à la fois opérationnellement et humainement. Nous intervenons en général sur des entreprises d'une valeur de 100 à 500 millions en majoritaire, mais sommes prêts à soutenir des aventures de croissance de façon plus diversifiée si nous pensons pourvoir apporter de la valeur ajoutée."