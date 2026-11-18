par Katie Paul

Muse, l'agent IA de Meta, incarné par une mascotte souriante et duveteuse nommée Jolly, s'est introduit dans des messages personnels cryptés, a fourni des informations inventées de toutes pièces concernant des achats et a envoyé aux utilisateurs des messages apparemment destinés à d'autres personnes. Un début difficile pour un bot censé simplifier la vie des consommateurs, selon des publications internes de l'entreprise consultées par Reuters.

Les actions non sollicitées de Muse – l'une des applications connaissant la croissance la plus rapide jamais enregistrée, avec plus de 10 millions de téléchargements depuis son lancement en septembre, et la pièce maîtresse du plan de Meta visant à générer des milliards de dollars de revenus grâce à l'IA – ont poussé des employés inquiets à faire part de leurs craintes quant au risque que l'application mélange les conversations entre différents comptes et expose les données privées des utilisateurs, comme le montrent ces messages.

Dans certains de ces cas, des membres du personnel de Meta META.O.O ont signalé que l'agent leur envoyait des messages concernant une demande de garde d'enfants qu'ils n'avaient pas formulée, des conseils de carrière qu'ils n'avaient pas sollicités, des commandes de produits qu'ils n'avaient pas passées et des soldes de comptes bancaires qui ne leur appartenaient pas.

Dans un message publié au début du mois, un employé a expliqué à ses collègues que son assistant Muse avait ajouté de manière aléatoire un message supplémentaire à *ses* discussions habituelles sur la météo et les marées liées à la pêche, en indiquant: « Au fait, deux mises à jour bancaires: votre solde Capital One est de 2 722,58 dollars, et votre solde Charles Schwab est de 5 899,57 dollars. »

« Je n'ai jamais communiqué mes coordonnées bancaires à Muse et je n'ai jamais abordé de sujet bancaire avec Muse. Je crains qu'*il* ne m'envoie les informations bancaires d'autrui », a écrit l'employé dans son message.

Dans un autre exemple, une employée utilisant Muse sur son téléphone personnel a rapporté que l'application l'avait surprise en lui envoyant un rappel lui demandant de répondre à un message de sa sœur sur Signal, un service de messagerie chiffré de bout en bout très apprécié des défenseurs de la vie privée et concurrent de WhatsApp, propriété de Meta.

« Cela ressemble à une violation extrême de la vie privée. Je n'ai absolument pas autorisé l'accès à d'autres applications, ni le moindre souvenir qu'on m'ait posé la question », a déclaré l'employée dans son message.

Un collègue a répondu en indiquant qu'il avait découvert que Muse était configuré par défaut avec l'autorisation d'accéder aux notifications push sur les téléphones équipés du système d'exploitation Android de Google GOOGL.O , après avoir lui-même été pris au dépourvu par des *messages* non sollicités liés à des applications qu'il n'avait pas connectées.

Pour cet article, Reuters a examiné plus d'une vingtaine de messages internes décrivant des actions indésirables de Muse depuis son lancement, dont beaucoup provenaient d'un groupe de retour d'expérience où les employés de Meta signalent des problèmes à l'équipe chargée de développer l'agent. Reuters a également collaboré avec le personnel de Signal et de l'AI Now Institute, une association à but non lucratif qui étudie l'impact de l'IA sur la société, afin de reproduire l'accès de Muse aux messages Signal. Les résultats de ces tests ont indiqué que le problème décrit par les employés de Meta persistait et pouvait toucher d'autres personnes.

En réponse aux questions concernant l'accès à Signal et d'autres préoccupations relatives à la sécurité de Muse, le porte-parole de Meta, Daniel Roberts, a qualifié les exemples cités par Reuters d'« incidents isolés », affirmant que l'entreprise accordait la priorité à la sécurité, menait des tests internes approfondis et mettait continuellement à jour ses produits afin d'améliorer les mesures de protection.

Muse a besoin de voir et d'interagir avec les ordinateurs des utilisateurs pour pouvoir agir en leur nom, et ne peut accéder à d'autres applications qu'avec les autorisations qu'ils lui accordent explicitement, a déclaré M. Roberts. Il a ajouté que bon nombre des messages signalés par les employés comme pouvant correspondre à des confusions de comptes étaient en réalité des « hallucinations » – un terme désignant la tendance des modèles d'IA à inventer des informations – et que ce problème avait déjà été résolu.

Reuters n'a pas pu déterminer si Muse communiquait aux utilisateurs les soldes des comptes bancaires d'autres personnes et d'autres données sensibles, ou s'il inventait ces informations.

ACCÈS PROFOND

Les incidents liés à Muse mettent en lumière les risques associés à une nouvelle catégorie d'agents IA grand public qui font leur apparition sur le marché, proposés par Meta, OpenAI et d'autres, et présentés comme la prochaine grande vague de la technologie IA. Ces bots promettent de transformer le fonctionnement des échanges numériques en effectuant des tâches permettant de gagner du temps, telles que répondre à des e-mails, prendre des rendez-vous et effectuer des achats en ligne sans instructions directes.

Meta devance pour l'instant ses concurrents, Muse occupant régulièrement la première place des classements de téléchargement d'applications après une promotion intensive auprès des plus de 3,6 milliards d'utilisateurs de l'entreprise sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Le taux de fidélisation de l'application est également élevé: environ un quart des personnes ayant créé un compte Muse reviennent l'utiliser chaque jour, a révélé l'entreprise.

Pour fonctionner efficacement, les agents ont besoin d'un accès approfondi aux smartphones et aux ordinateurs. Cependant, ils sont également enclins à commettre des erreurs, à exploiter des failles obscures et à atteindre leurs objectifs par des moyens parfois préjudiciables. OpenAI et Anthropic, par exemple, ont révélé des cas où leurs agents IA ont, de manière inattendue, piraté d'autres entreprises et affaibli des systèmes conçus pour surveiller leurs activités.

Certaines banques et certains détaillants ont réagi à ces risques en bloquant les agents . Cette technologie pose également de nouveaux défis aux fournisseurs de systèmes d'exploitation tels qu'Apple AAPL.O et Google, qui gèrent les autorisations dont disposent les agents pour naviguer sur les appareils des utilisateurs. Apple, par exemple, a modifié son système d'exploitation cette semaine afin de donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur l'utilisation des données par les agents , après qu'un chroniqueur du magazine Inc. eut accusé Muse d'avoir lu des conversations privées dans l'application Messages sur son Mac.

Meta a assuré aux utilisateurs de Muse qu'elle isolait chaque agent dans sa propre « machine virtuelle » sécurisée – une émulation dans le cloud d'un ordinateur personnel – et qu'elle donnait aux utilisateurs un contrôle total sur les applications auxquelles ils se connectent. Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a invoqué ces mesures de protection pour rejeter les appels en faveur de normes de sécurité en matière d'IA à l'échelle du secteur , arguant que les entreprises ont déjà tout intérêt à développer des produits sûrs, tant pour gagner la confiance des consommateurs que pour éviter les risques juridiques . Malgré tout, Meta avertit *les* nouveaux utilisateurs que Muse peut commettre des erreurs et que ses conditions d'utilisation tiennent les utilisateurs pour responsables des actions de l'agent.

RÉUTILISATION DES PARAMÈTRES

Afin de déterminer comment Muse pouvait accéder à des messages chiffrés à l'insu des utilisateurs, Reuters a transmis une description du message publié par l'employée de Meta – dans lequel le bot lui avait demandé de manière aléatoire de répondre à un message Signal – au personnel de Signal et à l'AI Now Institute. Reuters a ensuite collaboré avec eux pour reproduire l'accès qu'elle avait observé.

Les testeurs ont demandé à Muse de lire des messages Signal sur différents systèmes d'exploitation. Sur un téléphone Android et un ordinateur portable Apple, l'IA a répondu en contournant l'outil « Connector » de Meta et en utilisant à la place les autorisations accordées lors de la configuration initiale du bot pour extraire le texte des messages, exploitant ces autorisations d'une manière que l'utilisateur n'aurait pas pu anticiper.

Plus précisément, sous Android, il a utilisé son autorisation d'accès aux notifications push de l'appareil pour récupérer les messages, exactement comme l'avaient décrit les employés de Meta. Sous macOS d'Apple, il a combiné les outils d'accessibilité et de capture d'écran de l'ordinateur, détournant ainsi les paramètres proposés par Apple pour aider les personnes en situation de handicap à utiliser leur ordinateur.

Ces mêmes requêtes ont été bloquées lors de tests effectués sur un iPhone.

Ces résultats indiquent que Meta interprète de manière très large les autorisations accordées par les utilisateurs de Muse, une approche qui lui vaut depuis longtemps les critiques des défenseurs de la vie privée et de lourdes amendes de la part des autorités de régulation .

En réponse aux conclusions de Reuters, la présidente de Signal, Meredith Whittaker, a accusé Meta d'avoir lancé Muse « sans faire preuve du moindre respect pour les principes fondamentaux de la vie privée ou de la cybersécurité », qualifiant de « technologiquement irresponsable » le déploiement d'agents capables d'obtenir un accès étendu aux appareils des utilisateurs.

Elle a appelé à ce que les développeurs d'applications comme Signal disposent de « moyens techniques cohérents » pour signaler que leurs applications sont interdites d'accès aux agents IA, à ce que Meta et d'autres entreprises spécialisées dans l'IA respectent ces limites, et à ce que les fournisseurs de systèmes d'exploitation veillent au respect de ces règles.

Confrontés aux mêmes conclusions, Apple et Google ont déclaré qu'ils envisageaient des modifications pour donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur ce qu'ils autorisent aux agents d'IA – bien que Google, à l'instar de Meta, ait souligné que les utilisateurs devaient déjà « accorder délibérément des autorisations » pour que les applications puissent accéder aux notifications Android.

Apple a déclaré avoir conçu ses outils d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et a averti que leur utilisation « à des fins non prévues » pourrait mettre en danger les informations personnelles des utilisateurs. La mise à jour de son système d'exploitation publiée cette semaine a effectivement comblé la faille identifiée par Reuters, en restreignant fortement l'utilisation des outils d'accessibilité par les développeurs sur les Mac et en introduisant un nouvel ensemble d'autorisations axées sur les agents.

« Nous nous engageons à faire en sorte que les utilisateurs comprennent exactement ce qu'ils autorisent, afin qu'ils puissent faire des choix éclairés concernant leurs données et leur vie privée », a déclaré Apple dans un communiqué.

« CE N'EST PAS MA CONVERSATION »

Dans d'autres cas évoqués en interne, des membres du personnel ont signalé des situations où Muse informait les utilisateurs de transactions qui n'avaient jamais eu lieu et inventait des prix pour des produits qu'ils avaient bel et bien achetés, ce qui leur a coûté de l'argent réel. Lors d'un incident, l'agent a réservé sans autorisation un séjour Airbnb non remboursable, a rapporté un employé.

Certains des incidents les plus préoccupants concernaient des messages énigmatiques et hors contexte envoyés par l'agent, qui semblaient contenir des informations appartenant à d'autres personnes et qui, dans de nombreux cas, étaient formulés comme des réponses à des demandes que les utilisateurs n'avaient jamais soumises.

Dans une publication sur les réseaux sociaux fin septembre, un membre de l'équipe « Superintelligence » de Meta, à l'origine de Muse, avait initialement qualifié le signalement d'un utilisateur concernant un problème similaire de « bug temporaire lié à des hallucinations », résolu le jour même où il s'était produit. Cependant, les publications internes examinées par Reuters ont montré que de tels incidents remontaient à la mi-septembre et se poursuivaient encore ce mois-ci.

Dans l'un de ces messages, un employé a rapporté que son Muse lui avait envoyé « de nulle part » un message indiquant qu'il était incapable de soumettre une demande concernant le contrôle parental sur l'accès aux données de son enfant.

Il n'avait rien fait pour déclencher cette conversation et n'avait jamais abordé avec son Muse la question des données des enfants ni de l'accès des personnes chargées de leur garde, a-t-il précisé.

Lorsqu'il a interrogé Muse au sujet de ce message, le bot a répondu: « Je n'ai pas d'autre explication valable que le fait que cela n'avait aucun rapport avec notre conversation. Ignorons-le. Comment puis-je t'aider? »

Un autre membre du personnel a indiqué que Muse avait proposé de manière aléatoire d'« envoyer un message au vendeur » au sujet du retrait d'une table basse. Lorsque l'employé a demandé à Muse: « De quoi parles-tu? », l'agent a répondu qu'il avait « récupéré des informations contextuelles concernant le retrait d'une table basse qui ne semblent pas être les tiennes ».

« Ce n'était pas ma conversation », a déclaré l'employé dans son message, exprimant son inquiétude quant à une « éventuelle fuite de contexte entre comptes ».

Pour répondre aux inquiétudes des employés, un autre membre de l'équipe Superintelligence a expliqué au groupe de retour d'information interne début novembre que l'agent semblait « halluciner » des messages en réponse à des invites intégrées qui le poussaient à interagir avec les utilisateurs entre deux sessions.

« Ces hallucinations ont malheureusement tendance à porter sur les sujets les plus délicats, comme les finances, la sécurité ou la sûreté, ce qui est vraiment embêtant », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait connaissance de plusieurs autres cas impliquant « des éléments liés aux cryptomonnaies également, comme le fait de fournir aux utilisateurs des mises à jour sur leurs soldes en bitcoins ».

Il a précisé que ces problèmes concernaient à la fois le modèle d'IA sous-jacent et le logiciel permettant à Muse d'agir, et que l'équipe s'efforçait de les résoudre.

M. Roberts a refusé de répondre aux questions de Reuters sur ces problèmes, notamment sur leur nombre et les raisons pour lesquelles ils persistaient.

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