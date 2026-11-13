Alors que les bénéfices devraient ralentir, les stratèges de Goldman misent sur la valeur dans les titres de croissance

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AVEC UN RALENTISSEMENT PRÉVU DES RÉSULTATS, LES STRATÈGES DE GOLDMAN SACHTS SE TOURNENT VERS LA VALEUR DANS LE SECTEUR DE LA CROISSANCE

Tout en qualifiant 2026 d’« année des bénéfices solides », Goldman Sachs prépare les investisseurs à un ralentissement marqué de la croissance en 2027. Ses stratèges indiquent toutefois dans leur dernier rapport de recherche qu’ils s’attendent à ce que les actions continuent de progresser, même si ce parcours sera ponctué de quelques secousses importantes.

Ce rapport, rédigé sous la direction de Peter Oppenheimer, stratège en chef mondial des actions de la société, attribue ce ralentissement de la croissance à des facteurs tels que le pic probable des dépenses d’investissement dans l’IA et un coût du capital qui reste élevé.

Aux États-Unis, ils estiment que la croissance des bénéfices des entreprises de l’ .SPX e du S&P 500 passera de 36 % en 2026 à 11 % en 2027. En Europe, ils prévoient une baisse de la croissance à 7 % l’année prochaine, contre un taux estimé à 18 % en 2026 pour l’indice STOXX 600 .STOXX . Quant aux marchés émergents, ils s’attendent à ce que la croissance chute à 26 %, contre une estimation stupéfiante de 66 % pour 2026 concernant l’indice MSCI des marchés émergents .MSCIEF .

Selon Goldman Sachs Global Investment Research, cette évolution apparaît encore plus spectaculaire sous forme graphique:

2027 earnings growth across markets - Goldman

Dans ce contexte, les stratèges s’attendent à ce que « les investisseurs recherchent des entreprises capables de maintenir leur croissance, celle-ci devenant de plus en plus rare ».

Étant donné que les actions ont déjà subi une forte décote et que leurs valorisations sont désormais plus attractives, dans un contexte de ralentissement prévu de la croissance économique nominale et des bénéfices, ainsi que de baisse des rendements obligataires, de l’inflation et des cours du pétrole, M. Oppenheimer s’attend à ce que « les actions continuent de progresser, mais avec une forte volatilité ».

En se penchant sur les dernières semaines, il note que la baisse des actions, due aux inquiétudes liées à l’IA, « a rapidement intégré la perspective de taux de croissance plus faibles, et que les rotations sectorielles et factorielles marquées au sein du marché des actions ont fait grimper les valorisations des segments défensifs et « value » du marché ».

Dans ce contexte, le groupe indique qu’il s’attache à trouver un équilibre entre la croissance et une sélection de valeurs défensives ainsi que de titres bénéficiant de la baisse des rendements obligataires.

À titre d’exemple, ils mettent en avant des opportunités intéressantes parmi les entreprises de croissance à longue durée, « dont la valeur devrait s’accroître à mesure que les taux de croissance ralentissent, en particulier les hyperscalers américains, qui continuent de bénéficier d’une forte « (» malgré une croissance plus modérée des bénéfices et des bilans) s ».

« Alors que les rendements prévisionnels sont les plus élevés en Asie, nous nous concentrons sur les rendements ajustés au risque et sommes surpondérés aux États-Unis et au Japon, neutres en Asie et sur les marchés émergents, et sous-pondérés en Europe, ce qui reflète la croissance relative, la rentabilité et les opportunités de valorisation », ont déclaré les stratèges.

Ils soulignent toutefois que les risques « deviennent de plus en plus ambivalents », car les obligations, les cours du pétrole et les réorientations des dépenses d’investissement dans l’IA pourraient tous accroître la volatilité.

(Sinéad Carew)

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