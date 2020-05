Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alors que le bilan dépasse les 32.000 morts, Johnson dévoile sa stratégie de déconfinement Reuters • 11/05/2020 à 15:20









LONDRES, 11 mai (Reuters) - Boris Johnson a divulgué lundi le plan de déconfinement préparé par le gouvernement britannique, autorisant certaines professions à reprendre le travail à compter du 1er juin mais demandant à tous de porter un masque de protection dans des espaces clos où il n'est pas possible de respecter les règles de distanciation physique. "Ce n'est pas une crise de court terme", prévient le projet gouvernemental qui détaille sur 51 pages "Notre plan pour reconstruire: la stratégie de reprise Covid-19 du gouvernement britannique". "Il est probable, poursuit le document, que le Covid-19 continuera de circuler à long terme dans la population, provoquant éventuellement des épidémies périodiques. Dans un proche avenir, de grandes vagues épidémiques ne pourront pas être exclues sans maintien de certaines mesures." D'où les mesures mises en oeuvre par le gouvernement en vue d'une sortie progressive du confinement alors que le bilan quotidien fait état lundi de 210 décès supplémentaires imputés au coronavirus, portant le total à 32.065 décès depuis le début de l'épidémie. Outre le port du masque, le gouvernement recommande aux populations les plus vulnérables de continuer à se protéger pendant un certain temps. L'exécutif prône aussi la poursuite du télétravail "partout où c'est possible". Les écoles sont appelées à se préparer à rouvrir à partir du 1er juin. L'ambition du gouvernement est que tous les enfants inscrits en école primaire puissent si possible retourner en classe pendant un mois avant cet été. Concernant les transports, le gouvernement appelle la population à continuer d'éviter si possible les transports publics et d'opter pour la marche à pied ou des déplacements à vélo. Quand cela n'est pas possible, la population est invitée à essayer d'éviter les heures de pointe des transports en commun et à respecter scrupuleusement les règles de distanciation physique. Les commerces non essentiels pourront rouvrir par phases à compter du 1er juin. Les lieux publics, comme les lieux de culte, les pubs ou les cinémas, ne rouvriront pas avant le 4 juillet au plus tôt, de même que les établissements de beauté comme les salons de coiffure. Pour les voyageurs arrivant de l'étranger, une quatorzaine sera imposée à l'exception de certains pays de départ, dont la France. Cette mesure entrera progressivement en vigueur. (Elizabeth Piper et Kate Holton version française Henri-Pierre André)

