Alors que l'Ukraine est confrontée à des difficultés avec Starlink et les données satellitaires américaines, l'Europe ne dispose d'aucune solution miracle

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* Des problèmes affectent les missions de drones et les alertes aux missiles

* Les raisons restent floues, suite à la détérioration des relations avec Trump

* L'Europe a soutenu Kyiv, mais ne peut pas remplacer les technologies de défense américaines

* Ces problèmes mettent en évidence les risques liés à la dépendance vis-à-vis des États-Unis pour Kyiv et l'Europe

par Vaishnavi Hajari, Gianluca Lo Nostro et Cassell Bryan-Low

Alors que l’Ukraine a signalé des problèmes avec les terminaux Internet par satellite Starlink et les données américaines alertant des attaques de missiles balistiques russes, Kyiv a également dû faire face à la dure réalité: ses alliés européens ne peuvent proposer aucune alternative toute prête.

Des responsables ukrainiens ont déclaré mercredi que le fonctionnement de Starshield, le service de niveau militaire de Starlink, avait été interrompu lorsque les terminaux se déplaçaient à grande vitesse, ce qui a entravé les missions d’attaque et de défense aérienne des drones ukrainiens.

Par ailleurs, le président Volodimir Zelensky a déclaré que, pour la deuxième nuit consécutive, l’Ukraine n’avait reçu aucun avertissement de la part de ses partenaires concernant une attaque russe de missile balistique sur Kyiv.

Les raisons de ces difficultés n’étaient pas immédiatement claires, mais elles faisaient suite à une nouvelle détérioration des relations entre le président américain Donald Trump et l’Ukraine, après que Trump eut annoncé un accord visant à lever les sanctions sur le diesel russe et appelé au remplacement de Zelensky.

Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis continuaient de partager des renseignements avec l’Ukraine. Elon Musk et sa société SpaceX n’ont pas immédiatement commenté les affirmations de l’Ukraine.

Les pays européens ont exprimé leur soutien sans faille à l’Ukraine et à Zelensky. Mais les problèmes liés à ces données vitales ont mis en évidence que l’Ukraine et l’Europe dépendent fortement des systèmes américains, tant pour les communications par satellite en orbite basse — fournies par SpaceX via Starlink — que pour la détection infrarouge spatiale qui alimente les systèmes d’alerte précoce.

Une constellation de satellites américains, appelée "Space-Based Infrared System", assure l’alerte précoce en cas de tir de missiles.

"C’est un système assez unique et… ce qu’il détecte essentiellement, c’est la chaleur générée par les missiles au moment de leur lancement", a déclaré Marc DeVore, chercheur associé au groupe de réflexion Chatham House. "Il n’existe rien d’équivalent en Europe."

PAS DE REMPLACEMENT SIMPLE DE STARLINK POUR L’UKRAINE ET L’EUROPE

Quant à Starlink, l’Europe ne dispose pas d’une alternative toute faite que les soldats ukrainiens pourraient installer sur leurs drones, bien que les gouvernements et les entreprises européens travaillent sur des solutions à long terme.

Les actions de l’opérateur satellitaire européen Eutelsat ont grimpé en flèche mercredi à la suite des informations faisant état des difficultés rencontrées par l’Ukraine avec Starshield, alimentées par les paris des investisseurs selon lesquels les fournisseurs européens pourraient tirer profit des tensions croissantes entre Washington et Kyiv.

Mais Christian Freiherr von der Ropp, consultant indépendant spécialisé dans les satellites, a déclaré que le réseau OneWeb d’Eutelsat n’était pas bien adapté à une utilisation en temps de guerre.

"Sa constellation actuelle repose toujours sur une architecture et une technologie obsolètes, conçues il y a une dizaine d’années, sans aucune évolution de sa conception sous-jacente", a-t-il déclaré.

"Les contraintes de capacité et de performance, combinées au coût, au poids, à l’encombrement et à la consommation d’énergie de ses terminaux utilisateurs, limitent son adéquation aux applications de première ligne."

Eutelsat n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Christian Freiherr von der Ropp a également indiqué que changer de réseau nécessiterait de remplacer des milliers de terminaux, car les terminaux Starlink et Starshield utilisent une technologie propriétaire et ne pourraient pas simplement se connecter à OneWeb.

Bohdan Sas, cofondateur de la start-up ukrainienne de technologies de défense Buntar Aerospace, a déclaré que l’interruption soudaine des services Starshield "montre à presque tous les utilisateurs finaux, tant en Ukraine qu’à l’étranger, qu’on ne peut pas compter uniquement sur une seule solution susceptible d’être désactivée".

"Il faut disposer d’une certaine capacité souveraine", a-t-il ajouté, afin de "ne pas être à la merci des caprices de quelqu’un aujourd’hui".

Les craintes d’une dépendance excessive vis-à-vis des technologies de défense américaines se sont accrues en Europe ces dernières années, alors que Donald Trump a menacé de se retirer de l’alliance militaire de l’OTAN, au moment même où les dirigeants européens considèrent la Russie comme la plus grande menace pour le continent depuis des décennies.

Le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius, a déclaré mercredi lors d’une conférence organisée par Politico à Bruxelles que le continent était "assez dépendant des capacités spatiales américaines".

"La réponse à cette situation consiste à développer nos propres capacités", a-t-il ajouté, évoquant le projet de constellation de satellites IRIS² de l’Union européenne et exhortant les pays européens à collaborer pour éviter toute frustration.

Mais ce projet est encore à des années de devenir opérationnel, même si tout se déroule comme prévu, ce qui suscite la frustration parmi les responsables gouvernementaux européens. L’Allemagne développe quant à elle sa propre constellation de satellites militaires.