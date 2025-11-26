Alors que l'IA remodèle le shopping, les détaillants américains tentent de changer la façon dont ils sont perçus en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les détaillants adaptent leurs stratégies aux achats de Noël pilotés par l'IA

Les références à l'IA sont peu nombreuses mais devraient augmenter

Les détaillants créent des sites spécifiques à l'IA pour une meilleure visibilité

par Arriana McLymore

26 novembre - Les grandes enseignes dépensent traditionnellement des millions pour attirer les regards pendant les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, ils cherchent à se faire remarquer par autre chose: les agents d'intelligence artificielle. La plupart des 253 milliards de dollars de ventes en ligne prévues pour cette saison des fêtes aux États-Unis se feront par le biais de visites de sites web ou de recherches en ligne standard, ce qui favorise les entreprises qui dépensent beaucoup d'argent pour des publicités sur les moteurs de recherche. Mais les chatbots tels que ChatGPT d'OpenAI ou Gemini de Google font désormais partie du mélange, avec des outils d'aide à l'achat qui peuvent donner des descriptions de produits, comparer les prix ou permettre des achats directement dans des grands modèles de langage, alors que les consommateurs américains utilisent de plus en plus l'IA pour obtenir des conseils sur les meilleurs cadeaux à offrir pour les fêtes de fin d'année.

"Nous avons vu des marques qui, auparavant, publiaient trois ou quatre nouveaux billets de blog ou articles par mois, essayer maintenant d'en faire 100 ou 200", a déclaré Brian Stempeck, directeur général de la plateforme d'optimisation des moteurs génératifs Evertune.ai, qui travaille avec des clients pour rendre leurs sites web découvrables par de grands modèles de langage.

L'entreprise facture "environ 3 000 dollars" par mois à ses clients, qui comprennent des entreprises de vêtements et de chaussures, pour ses services, a déclaré Brian Stempeck.

Traditionnellement, les détaillants basaient leurs placements publicitaires sur Google GOOGL.O et Meta META.O en fonction des phrases recherchées par les utilisateurs ou des liens sur lesquels ils avaient précédemment cliqué.

Faute de pouvoir faire de la publicité dans les plus grands outils d'IA générative, les entreprises essaient de nouvelles méthodes, comme publier plus fréquemment sur des blogs de marque ou écrire à propos de leurs produits sur Reddit.

Les grands détaillants construisent des sites web invisibles pour les acheteurs, destinés à être lus uniquement par des racleurs d'IA, des outils d'extraction de données automatisés qui parcourent l'internet à la recherche d'informations.

Ces outils alimentent ensuite des plateformes telles que ChatGPT et Gemini, qui proposent des suggestions de cadeaux, de vêtements et d'autres articles pour les fêtes de fin d'année.

PEU DE TRAFIC, PLUS D'INTENTION Le trafic vers les sites web de vente au détail provenant des plateformes d'IA générative ne représente actuellement qu'une fraction de l'activité globale. Les renvois de ChatGPT vers Amazon, Walmart et eBay en octobre représentaient moins de 1 % du trafic global de chaque site, selon la société de données Sensor Tower.EBay a déclaré que si le trafic provenant de sources d'IA représente un faible pourcentage du trafic global, les acheteurs qui trouvent ses liens par le biais de l'IA agentique se rendent sur le marché en ligne avec une intention élevée.

Walmart n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Mais les détaillants voient clairement une opportunité. L'entreprise de linge de lit Brooklinen paie des influenceurs de médias sociaux pour parler de ses serviettes de bain et de ses édredons sur des plateformes telles que Facebook, YouTube et TikTok, a déclaré Rachel Levy, directrice de l'exploitation de Brooklinen. Des robots d'analyse d'IA extraient des informations du texte des commentaires sur les produits et des transcriptions audio de ces messages.

Brooklinen a également soumis sa couette à 199 dollars à des prix décernés par des publications telles que Wirecutter du New York Times, afin d'augmenter ses chances d'apparaître dans les réponses des agents d'IA.

Actuellement, le trafic provenant des sources d'IA agentique est "très faible", a-t-elle déclaré, car la génération Z, qui est la plus grande utilisatrice d'outils tels que ChatGPT, a un pouvoir d'achat inférieur à celui des générations plus anciennes.

L'entreprise de soins capillaires R+Co, basée à Miami, achète des publicités sur l'assistant vocal Alexa d'Amazon en fonction des questions que les clients posent à son agent Rufus, a déclaré le président de R+Co, Dan Langer.

Google a récemment introduit des fonctionnalités qui aident les acheteurs à utiliser l'IA pour suivre les prix et acheter des produits, une tâche qui ne peut se faire que si les produits des détaillants sont facilement trouvés par les scrapeurs du géant de la technologie. Son mode AI et son chatbot Gemini prennent en compte de nombreux facteurs, tels que l'emplacement des magasins ou la qualité des détaillants, lorsqu'ils renvoient des liens aux utilisateurs, a déclaré Lilian Rincon, vice-présidente des produits pour Google Shopping.

Google teste actuellement les annonces en mode AI aux États-Unis, mais pas l'application Gemini, a indiqué la société. Les campagnes de produits publicitaires Shopping et Performance Max existantes peuvent être affichées en mode IA dans le cadre de ces tests, a précisé l'entreprise. Andy Jassy, directeur général d'Amazon, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société en octobre que les acheteurs qui utilisent Rufus sont 60 % plus susceptibles d'acheter des produits. Parmi les grands détaillants, Walmart et Target ont tous deux récemment annoncé des projets d'applications permettant aux consommateurs de faire des achats directement avec des chatbots.