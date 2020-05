Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall : solide début d'exercice 2020 Cercle Finance • 11/05/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Le fabricant espagnol de médicaments Almirall annonce ce lundi une croissance à deux chiffres de son bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre de 2020, revendiquant un 'solide début d'année' pour son médicament contre le psoriasis Ilumetri. Avec un chiffre d'affaires net de 241 millions d'euros, en hausse de 8%, l'EBITDA du groupe a augmenté de 10% à 88,3 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Almirall a toutefois averti qu'il était 'inévitable' que les effets de la crise de Covid-19 influent négativement sur les performances du deuxième trimestre. Malgré cela, la société basée à Barcelone annonce maintenir ses prévisions, en supposant une 'normalisation progressive' de l'environnement des soins de santé d'ici la fin du deuxième trimestre.

