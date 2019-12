Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall : signe un accord avec une start-up française Cercle Finance • 12/12/2019 à 12:35









(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments espagnol Almirall annonce avoir conclu un accord de collaboration de recherche avec la start-up française Iktos, afin d'accélérer l'identification de nouveaux candidats médicaments. Selon les termes de l'accord, Iktos modélisera une technologie d'intelligence artificielle (IA) permettant de concevoir des composés se concentrant sur la santé de la peau.

Valeurs associées ALMIRALL Sibe -1.32%