Almirall: résultats meilleurs que prévu, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique espagnol Almirall prend près de 4% lundi à la Bourse de Madrid après avoir fait état de résultats annuels meilleurs que prévu.



Le groupe basé à Barcelone, spécialisé dans la dermatologie, a annoncé ce matin avoir atteint ses objectifs pour l'exercice 2022, notamment en générant un chiffre d'affaires en hausse de 6,6% à 863,2 millions d'euros.



Le consensus anticipait pour sa part un chiffre d'affaires de 855 millions d'euros.



Le résultat opérationnel (Ebitda), s'est lui établi à 198,3 millions d'euros, un chiffre en repli de 15,8% d'une année sur l'autre mais supérieur au consensus de 194 millions d'euros.



Pour 2023, Almirall prévoit d'enregistrer un chiffre d'affaires en hausse de 0% à 5% par rapport à 2022 pour un Ebitda attendu entre 165 et 180 millions d'euros.



Selon les analystes, ces perspectives, certes un peu décevantes, témoignent de l'effort d'investissement accru consenti par le groupe espagnol.



'Si cela pénalise nos prévisions sur le court terme, nous demeurons optimistes quant aux perspectives de croissance de moyen terme, avec l'autorisation en vue du lebrikizumab au cours du second semestre, qui sera sans doute le catalyseur de l'année', soulignent ainsi les analystes de RBC.



D'après eux, le lebrikizumab, un traitement expérimental contre la dermatite atopique, pourrait remettre en question le statut du Dupixent de Sanofi, dont les ventes se montent actuellement à plusieurs milliards d'euros rien qu'en Europe.



Depuis un virage stratégique historique amorcé en 2014, Almirall affiche l'ambition de devenir un acteur 'majeur' en dermatologie médicale.



Coté sur l'indice IBEX 35, le titre grimpait de 3,8% lundi suite à cette publication.





