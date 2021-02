Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall : résultats 2020 en ligne, objectifs plus favorables Cercle Finance • 22/02/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Almirall a dévoilé lundi des résultats annuels pour 2020 en ligne avec ses prévisions, mais le titre progressait de presque 2% à la Bourse de Madrid en raison d'objectifs 2021 jugés plus encourageants. Le groupe biopharmaceutique espagnol a dégagé l'an dernier un résultat net de 95,1 millions d'euros, contre 136,1 millions en 2019, sur la base d'un chiffre d'affaires net ressorti en repli de plus de 5% à 807,4 millions d'euros. Dans son communiqué, le laboratoire basé à Barcelone explique avoir pâti des effets de la crise sanitaire et de l'apparition aux Etats-Unis d'une version générique de son antiacnéique Aczone. Le groupe dit avoir également souffert de moindres paiements d'étapes de la part de son partenaire AstraZeneca, qui a repris ses activités dans les maladies respiratoires. Pour 2021, Almirall dit néanmoins viser une croissance de son chiffre d'affaires net 'de base' (core) et de son résultat opérationnel (Ebitda) à la faveur du lancement de nouveaux produits. Le groupe, désormais spécialisé dans la dermatologie, accueillera par ailleurs un nouveau directeur général, Gianfranco Nazzi, à compter du mois de mai. A la mi-journée, le titre progressait de presque 2% à la Bourse de Madrid, dont l'indice de référence - l'IBEX - perdait autour de 0,6%.

Valeurs associées ALMIRALL Sibe -2.36%