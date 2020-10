Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall : remboursement d'Ilumetri approuvé en France Cercle Finance • 13/10/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Almirall annonce l'approbation du remboursement d'Ilumetri (tildrakizumab) en France, dans la prise en charge des patients adultes souffrant de psoriasis en plaques chronique sévère, selon un avis favorable des autorités publié le 10 octobre. Le laboratoire dermatologique espagnol rappelle qu'Ilumetri a été approuvé par la Commission européenne en septembre 2018. Il sera disponible pour tous les patients français atteints de psoriasis sévère éligibles à un traitement biologique systémique.

Valeurs associées ALMIRALL Sibe -1.16%