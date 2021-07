Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall : objectif 2021 relevé, mais le titre chute information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Almirall a annoncé lundi un relèvement de son objectif de résultat pour l'exercice en cours à la faveur de 'solides' performances sur les six premiers mois de l'exercice. Le laboratoire biopharmaceutique espagnol indique avoir fait progresser son résultat opérationnel de base ('core) de 40,4% au premier semestre, pour le porter à 125,6 millions d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 8%. Fort de cette performance, Almirall dit désormais viser un résultat opérationnel 'core' (EBITDA) entre 195 et 215 millions d'euros cette année, contre un objectif de 190 à 210 millions d'euros jusqu'à présent. Dans son communiqué, le groupe de Barcelone - qui ambitionne de devenir un acteur 'majeur' en dermatologie médicale - met en avant un 'pipeline' prometteur qui devrait commencer à donner selon lui des résultats cette année et en 2022. Malgré ces annonces encourageantes, le titre Almirall était fortement orienté à la baisse lundi sur l'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid. A 11h30, l'action perdait 8%, accusant la plus forte baisse d'un indice en baisse de 0,5%. Cela n'empêche pas le titre d'afficher encore une progression de 38% depuis le début de l'année et de 54% sur l'année écoulée.

