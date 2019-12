Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall : nomme Volker Koscielny, Directeur médical Cercle Finance • 03/12/2019 à 16:29









(CercleFinance.com) - La société pharmaceutique espagnole Almirall a nommé Volker Koscielny au poste de directeur médical, le fabricant de médicaments souhaite lancer des produits innovants et renforcer son portefeuille de produits. Dans ses dernières fonctions à Celgene, Volker Koscielny était responsable de la conception et du développement de la franchise de l'entreprise américaine de biotechnologie et devait s'occuper du développement du médicament Apremilast pour le psoriasis en plaques, a déclaré Almirall. Volker Koscielny a une expérience particulière pour comprendre les besoins des patients, a déclaré Almirall.

Valeurs associées ALMIRALL Sibe -1.24%