Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Almirall: les résultats peinent à soutenir le titre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 14:04

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique espagnol Almirall a fait état lundi de résultats en baisse au titre du premier semestre et confirmé dans le même temps ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Le groupe de Barcelone a annoncé ce matin avoir dégagé un résultat opérationnel (Ebitda) de 107,6 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'année, un chiffre en repli de 21,2% d'une année sur l'autre.



Dans un communiqué, Almirall rappelle que ses performances du premier semestre 2021 avaient été gonflées par de produits de cessions, mais aussi par la finalisation des paiements effectués par son partenaire AstraZeneca.



L'entreprise souligne par ailleurs que ses coûts de vente, généraux et administratifs (SG&A) ont augmenté de 9% à 210 millions d'euros sur le semestre du fait de l'intensification des dépenses de recherche et développement (R&D) et de ses récents lancements de produits.



A 67,7%, la marge brute de base ('core') ressort en ligne avec les prévisions établies pour 2022.



Les ventes nettes de base ('core') ont, elles, atteint 436,6 millions d'euros, une hausse de 5,1% d'une année sur l'autre du fait de la solide performance enregistrée par le groupe dans le domaine de la dermatologie, son nouveau coeur de métier.



Tous ces chiffres étaient accueillis sans grand enthousiasme lundi à la Bourse de Madrid, où le titre Almirall cédait plus de 3% à la mi-journée.